Sivas’a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması / Ek fotoğraf

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Karacayı vuran 7 kişi yakalandı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi ekipleri, karla kaplı ormanda tüfekle vurdukları karacayı parçalara ayıran 7 kişiyi yakaladı. Şüphelilere toplam 22 bin 874 lira ceza...
Kırmızı kategorideki Konya’da, esnaf tedbirlere uyulmasını istiyor
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İş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldı
Mevlüt ÇİVİ/CİHANBEYLİ,(Konya)(DHA)- KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde iş yerinde soyunma odasına asılı olan 2 arkadaşının kıyafetlerinin cebinden 1000 lira çalan S.G., (40) jandarma tarafından gözaltına alındı. S.G.,...
Muş’ta kar kalınlığı 30 santim; 234 köy yolu kapandı
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