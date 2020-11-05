Sivas Belediyesi, güneş enerji santrali kuruyor

SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek için 999 KWE’lik güneş enerji santrali kuruyor.

Fosil yakıtlardan oluşan, sınırlı rezervlere sahip enerji kaynaklarına karşı farkındalık oluşturmak ve yenilenebilir enerjiyi teşvik amacıyla Sivas Belediyesi proje başlattı. Bu çerçevede Sivas Belediyesi, Çayboyu Mahallesi’nde 20 bin metrekare alan üzerine güneş enerji santrali kurmak için yapım ihalesi gerçekleştirdi. İhaleyi alan yüklenici firma, projeyi 180 gün içinde tamamlayacak. Tesiste kullanılacak olan monokristal 325Wp güneş panelleri ve 100 kW invertörler yeni nesil teknolojiye sahip olacak. Proje tamamlandığında ilk etapta belediyenin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bir kısmı bu tesisten karşılanacak.

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