Siteden çıkarken kapının önünde yatan köpeği ezdi; o anlar kamerada

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İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, evinin bulunduğu siteden çıkan Ş.A., kapının önünde yatan sokak köpeğini otomobiliyle ezdi. Yaralanan köpek hayvanseverler tarafından Ankara’ya götürülerek tedaviye alındı. Polis merkezinde ifade veren Ş.A. köpeği görmediğini ileri sürerken, otomobilin köpeği ezdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün, Sapanca Gazipaşa Mahallesi’ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. Evinin bulunduğu siteden otomobili ile çıkan Ş.A., otomatik kapının açılmasıyla hareket ederken, kapının önünde yatan köpeği ezdi. Sürücü, köpeğin sesini duyarak dışarı çıkarken, yerde yatan köpeği gördükten sonra aracına binerek gitti. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bacaklarından yaralanan köpeğin tedavisi için harekete geçildi. Paw Guards (Pati Koruyucuları) ekibi, Ankara’dan gelerek Sapanca’dan köpeği alıp götürdü. Ankara’ya götürülen köpek, tedavi altına alındı.

Otomobilin köpeği ezdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, kurumlara şikayette bulunuldu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü şikayet üzerine soruşturma başlattı. Ş.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne çağırıldı. Ş.A. ifadesinde kapı açıldığında köpeği fark etmediğini, dışarıdan gelen ses üzerine araçtan inerek baktığında aracın yan tarafında yatan köpeği gördüğünü, herhangi bir kıvranma görmediği için yoluna devam ettiğini söyledi. Ş.A. hakkında idari işlem başlatıldı. (DHA)

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