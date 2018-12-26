Asgari ücretin 2019 yılı için 2 bin 20 lira olarak açıklanmasını Cumhuriyet Halk partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Ücretler diğer ülkelerin ücretleri ile de kıyaslanır. Geçen yılbaşında 425 dolar olan asgari ücret 1 Ocak 2019’da 380 dolara düşecek. 31 Mart 2019’dan sonra ise yağacak zamlarla görünen o ki 200 doların da altına düşecek” dedi.



“Sistem bozuk ne işçi ne işveren memnun” diyen Kuşoğlu, “Yani asgari ücretlinin alım gücü geçen yıla göre Ocak 2018’den Ocak 2019’a yaklaşık yüzde 10 düşmüş oldu.. Kimse kimseyi kandırmasın sonuçta kaybeden vatandaştır, dar gelirlidir” diye konuştu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu şunları söyledi:

“Esnafa ve iş adamına sorarsanız onlar işletmelerinde çalıştırdıkları işçilere bu parayı bile verebilecek ve verirlerse de dünya ile rekabet edecek durumda değillerdir. Bu da yanlış değil.



Allah devlete-millete zeval vermesin ama bunların anlamı şudur; Devleti idare edenler görevlerini iyi yapamamışlardır. Bu uyduruk “Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi” iyi gelmedi bize. Her şeyiyle aksıyor. Ne çalışan işçiyi ne de çalıştıranı memnun eden bir politika izlenemiyor. Seçim kazanmak için ülkenin yarınları feda edilmiş.

Türkiye’yi bu durumdan kurtaracak olan milletin aklını başına alıp Erdoğan iktidarına artık oy vermemesidir. Aksi halde nesiller boyu büyük bedeller öderiz.



CHP’li Belediyeler 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret olarak net 2 bin 200 lira alacaklar ki 31 Mart 2019’da kazanacağımız tüm il ve ilçelerdeki asgari ücretlilere de 4 aylık farkları vererek onları da 2.200 lira seviyesine yükselteceğiz.

CHP iktidarında bu bozuk ve uyduruk tüm sistemi yeniden çağdaş ve batılı standartlar seviyesine getireceğiz.”