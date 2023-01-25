Şişli’de trafik tartışmasında bıçakla taksinin lastiğini kesen sürücü yakalandı

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Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ’de tartıştığı taksicinin araç lastiğini bıçakla kesip, kaputuna zarar veren motosiklet sürücüsü Y.K. gözaltına alındı.
Olay, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Y.K. ile taksi şoförü arasında trafik tartışması çıktı. Motosiklet sürücüsü Y.K. bıçakla taksinin lastiğini kesip, aracın kaputuna zarar verdi. Şüpheli Y.K. motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma yapan polis motosiklet sürücüsü Y.K.’yi Üsküdar’da yakalayarak gözaltına aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Y.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)
(FOTOĞRAF)
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