Şişli’de tekme tokat yol kavgası kamerada

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Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL,(DHA) – ŞİŞLİ’de taksiciyle kasalı motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Araçlarından inen sürücülerin yol ortasında tekme tokat kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; aynı istikamette ilerleyen taksi şoförü ile kasalı motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle araçlarından inen sürücüler, yolun ortasında tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavga eden sürücüleri, çevredekilerve sürücüler ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, sürücüler tekme tokat kavga ederken, taksideki yolcunun araçtan indiği görülüyor. Çevredekiler, kavga eden sürücüleri ayırmaya çalışıyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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