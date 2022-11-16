Şişli’de taksi denetimi yapıldı

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Melihcan ÇALIŞKAN – Ömer HASAR / İSTANBUL (DHA) – ŞİŞLİ’de, taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde usule uygun olmayan araçların sahiplerine ve kurallara uymayan taksicilere idari para cezası uygulandı.

Sivil trafik ekipleri, Büyükdere Caddesi’nde bir AVM’nin önünde taksilere yönelik denetim yaptı. Öğle saatlerinde gerçekleşen denetimde öncelik; kısa mesafe yolcusu kabul etmeyen ve taksimetre açmayan taksicilere verilirken, araçların belge ve evrakları, muayene durumlarıyla birlikte şoförlerin belge ve evrakları da kontrol edildi. Yaklaşık iki saat süren denetimlerde usule uygun olmayan araçların sahiplerine ve kurallara uymayan taksi sürücülerine idari para cezası uygulandı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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