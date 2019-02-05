İstanbul Şişli’de Harbiye ve Teşvikiye’nin de dahil olduğu 6 mahalle ‘tarihi ve kentsel sit alanı’ ilan edildi.

İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgenin tarihi dokusunun ve mimarinin korunması gerektiğine kanaat getirdi. 23 Kasım 2018 tarihli kararda “Bu alanda mevcut imar planlarıyla işlem yapılamaz” denildi. Binlerce yapıyı kapsayan kararın etkisiyle kentsel dönüşüm projeleri durdu, yıkılan binalarda yeni inşaat yapmak zorlaşıyor.

İstanbul Şişli ilçesinde gayrimenkullerin oldukça değerli olduğu 6 mahalle için önemli bir karar alındığı ortaya çıktı. Hürriyet’ten Gülistan Alagöz ve Dinçer Gökçe’nin haberine göre; İstanbul 2 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İnönü, Ergenekon, Halaskargazi, Meşrutiyet, Teşvikiye ve Harbiye mahallerini kapsayan alan için ‘tarihi ve kentsel sit alanı’ kararı aldı. Bu kararla birlikte mevcut imar planlarıyla işlem yapılmasının önü kapatıldı. Bina bazında kentsel dönüşümün oldukça yoğun olduğu bölgede artık tüm işlemler Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu iznine tabi olacak. Kurul mevcut imar planını dikkate almayacak, kendi kararını verecek. Söz gelimi 5 katlı bir bina 8 katlı yeni bina için yıkıldıysa, Koruma Bölge Kurulu bu bina için ‘Hayır, aslına uygun 5 katlı yapın’ diyebilecek. Bölgede faaliyet gösteren gayrimenkul hukuku uzmanları çok sayıda binada kentsel dönüşüm çalışmalarının durduğunu, yıkımı yapılan ya da riskli yapı kararı çıkan yapıların da çözüm arayışında olduğunu belirtiyor.

KARARIN GEREKÇESİ

Koruma Bölge Kurulu’nun kararında bölgenin tarihi önemine atıf yapılıyor ve neden koruma altına alındığı şöyle açıklanıyor: “Bu alan özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren yapılaşmaya başlayan, bir asrı aşkın süre boyunca farklı mimari üslupların birbirinin yerine ve yanına inşa edilmesiyle ortaya çıkan modern mimari kültürünün tüm öğelerini içerisinde barındıran, ahsap konaklardan ahşap/kargir köşklere, kargir apartman kültürünün yaygınlaşmaya başladığı yapılardan, erken Cumhuriyet dönemi ulusal mimari akım ve sade cephe görünümüyle uluslararası mimari akımın öncü örneklerini geç döneme kadar bünyesinde toplamış eşsiz bir bölge olmanın yanında, tarihi ve siyasi olayların cereyan ettiği bir yer özelliği taşıyan Harbiye Tarihi ve Kentsel Sit alanı ile Beyoğlu Kentsel Sit Alanına bitişik vaziyette Atatürk Evi Müzesi ve Hamidiye Camisini içerecek şekilde düzeltilme yapılarak alanın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilmesine, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenene kadar 2863 sayılı yasanın 17. maddesinde geçen ‘Bu alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur’ hükmü uyarınca bu aşamadan sonra meri imar planları kapsamında işlem yapılmamasına karar verildi.”

BİNLERCE BİNAYI KAPSIYOR

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Hikmet Güngör, 6 mahallede kentsel sit alanı kararı alındığını hatırlatarak “Bu karar ile beraber bu 6 mahallede mer’i (uygulamada olan) imar planları kapsamında işlem yapılmayacağına karar verilmiş durumda. Yani binlerce bina hakkında mer’i imar planları kapsamında işlem yapılamayacak. Bu karardan önce bir yer almak istediğinizde belediyeden 1-2 gün içinde imar durumunu alabiliyordunuz. Ancak şu anda bir taşınmazın imar durumunu ancak İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alabilirsiniz. Bu en iyi ihtimalle bir ay sürer. Ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bu tür basit işlerle uğraşmak zorunda kalacağından esas görevleri yapmasında aksamalar yaşanacaktır” dedi.

ÜNLÜ İSİMLERİN BİNALARI VAR

KÜLTÜR Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı öncesinde söz konusu alan için başka bir karar da alındı. Bu kararla yaklaşık 80 bina tescillendi ve koruma altına alındı. Binası tescillenenler arasında ünlü isimler de var. Meclis eski başkanı Hüsamettin Cindoruk, İşkadını Ayşe Komili, modacı Cengiz Abazoğlu, eski bakanlardan Hasan Polatkan’ın torunu Hasan Polatkan binaları tescillenen isimler arasında.

45 MİLYON DOLARLIK OTELDEN VAZGEÇİLDİ

AVUKAT Hikmet Güngör, verilen karar ile ifraz, tevhit, yola terk yoldan ihdas ve yıkım gibi talepler dahi Kurul tarafından karar bağlanacağını belirterek, “Zorunlu altyapı çalışmaları hakkında yine Şişli Belediye’sinin uygunluk görüşünden sonra nihai karar Kurul tarafından verilecek. Bu durum bürokrasinin daha fazla artması anlamına gelmektedir. Yabancı bir müvekkilimiz yaklaşık 45 milyon dolarlık bir otel projesinden bu yüzden vazgeçti” dedi.