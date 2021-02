Şişli’de saldırıya uğrayan oyuncu Onur Seyit Yaran: Silahı kafama doğrultmuştu, şikayetçiyim

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ’de dizi oyuncusu ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran’ın silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin davanın görülmesine başlandı. Onur Seyit Yaran, “Silahı kafama doğrultmuştu” diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Serhat Okuducu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla getirilirken, şikayetçi Onur Seyit Yaran avukatıyla birlikte hazır bulundu.

“SELAMIMI ALMADI KÜFÜR ETTİ”

Sanık Serhat Okuducu savunmasında, “Benim kimseyi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Arkadaşla daha önce sorunumuz vardı, ama halletmiştik. Spor salonu çıkışında selam verdim, elimi uzattım. Küfür etti. Ben Allah’ın selamını verdim, o selamımı almayıp küfür etti” dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastı olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

“SİLAHI KAFAMA DOĞRULTMUŞTU”

Müşteki Onur Seyit Yaran ise sanıkla aralarında herhangi bir küfürleşme yaşanmadığını belirterek “Kendi kendine husumet beslemiş demek ki. Arkadaşım Caner ile spor salonundan çıktıktan sonra arkamızdan geldi ve beni dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni kafamdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken omzumdan vurdu” dedi. Sanığın kendisini kafasından nişan aldığını belirten Yaran, “Silahı kafama doğrultmuştu. Silah sesi duyunca beni vuracağını anladım, kaçtım. Ben kaçarken ateş etti. Omzumdan yaralandım. Bir butiğin soyunma odasının içine saklandım. Arkadaşımı aradım. Daha sonra polisler geldi. Şikayetçiyim” dedi.

“HALA ONUR’U ARIYORDU”

Duruşmada, olay günü Onur Seyit Yaran’ın yanında olan arkadaşı Caner Çiçek tanık olarak dinlendi. Caner Çiçek, “Spor salonundan çıktık, 100 metre gitmeden arkamızdan daha önce hiç görmediğim sanık, ‘Onur, seni öldüreceğim. Geber’ dedi. Silahı çıkardı. Suratına tutarak peş peşe tetiğe bastı. ‘Geber, seni öldüreceğim’ dedi ve silah tutukluk yaptı. Hırslıydı. Silah tutukluk yapınca müdahale ettim. O sırada Onur kaçtı. Sanık tekrar toparlandığında hala Onur’u arıyordu, kaçmadı” dedi.



TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Serhat Okuducu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca olaya ilişkin soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki Onur Seyit Yaran ile sanık Serhat Okuducu’nun tartıştıkları, iddiaya göre şüphelinin belinden çıkardığı silahı, müştekinin kafasına dayayarak “Seni geberteceğim, öl” dediği öne sürüldü. Sanık Serhat Okuducu’nun iki kez tetiği çektiği, birinin ateş almadığı, diğerinin ise ateş alarak müşteki Yaran’ın omzuna isabet ederek yaralanmasına neden olduğu kaydedildi. Olay sonrası kaçan ve polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan sanık Serhat Okuducu hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak’ta 22 Eylül 2020’de saat 18.45 sıralarında meydana gelmişti. Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran ve iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından şüpheli Serhat O., Onur Seyit Yaran’a ateş ederek omzundan yaralamıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı.

