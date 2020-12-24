Şişli’de polis merkezi önündeki silahlı saldırının şüphelileri yakalandı

İSTANBUL, (DHA) – ŞİŞLİ polis merkezi önünde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Şişli Fulya Mahallesi’nde 22 Aralık Salı günü daha öncenden alacak verecek konusundan husumetli olan iki grup arasında kavga çıkmış, kavgada silah kullanılmıştı. Olayda yaralanan Ozan Tekcan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Batuhan K. ve Muhammet K. ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Yapılan çalışmalarda iki grubun akraba oldukları, aralarında işlettikleri lokantanın isim ve telif hakkıyla ilgili alacak verecek davası olduğu belirlendi. Olaya karışan Muhammet K. ve Batuhan K.’nın kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam ederken, olaya karışan Davut K. ve Gazi K. yakalandı.Olayda kullanılan 1 adet 9 mm tabanca da ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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