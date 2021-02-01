Şişli’de otomobili bağlanan korsan taksici kendini yakmak istedi

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ’de trafik polisleri tarafından tespit edilip otomobili bağlanan korsan taksici otopark önüne gelerek elindeki benzin bidonuyla eylem yaptı. 10 Bin lira ceza yazılan kişi cezanın silinip, otomobilin kendisine teslim edilmemesi halinde kendini yakacağını söyledi. Polisin yarım saatlik çabası sonucu ikna edilen kişi polis merkezine götürüldü.

Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Şişli’de sivil trafik polisleri korsan taksicilik yapan kişiyi tespit edip durdurarak cezai işlem uyguladı. Kişiye 10 bin lira ceza yazılırken otomobil de bağlanarak otoparka çekildi. Doktor Bülent Tercan Caddesi üzerindeki otoparka gelen kişi uzun süre, cezanın silinip otomobilinin kendisine teslim edilmesini istedi. Talebine karşılık bulamayan kişi bir süre sonra elindeki benzin dolu bidonla otopark önüne gelerek kendini yakacağını söyledi. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp önlem alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekledi. Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı kişi cezanın silinip otomobilinin kendisine teslim edilmemesi durumunda benzin döküp kendini yakacağını söyledi. Polisin yarım saatlik çabası sonucu ikna edilen kişi elindeki benzin bidonunu teslim ederek eylemine son verdi. Bu kişi daha sonra polis merkezine götürülürken trafiğe kapatılan Cadde normale döndü.

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