Şişli’de motosikletten benzin döküldü, tamirhane alev alev yandı

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Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ’de, kaynak makinesiyle motosiklet tamiri yapılırken sıçrayan kıvılcımın yere dökülen benzini tutuşturması sonucu tamirhanede yangın çıktı. Alevler içinde kalan tamirhane, içindeki 3 motosikletle birlikte kullanılamaz hale geldi.

Olay, Fulya Mahallesi Vefa Aralığı Sokak’ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet tamirhanesi çalışanı, komşu esnafın motosikletini tamir etmek için yan yatırdı. Bu sırada, motosikletin deposundaki benzin yere döküldü. Benzinin yere döküldüğün fark etmeyen tamirci, kaynak makinesini çalıştırdı. Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın benzini tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Tamirhane kısa sürede alevler içinde kalırken, komşu esnaf ellerinde yangın tüpleriyle yardıma koştu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yangın büyümeye devam etti. Alevlerin, içeride bulunan 3 motosikletin benzin deposuna ulaşmasının ardından küçük çaplı patlamalar oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale gelen tamirhanenin üzerindeki çatı da itfaiye ekiplerince kontrollü olarak söküldü.

“HASAR ÇOK BÜYÜK”

Çalıştığı iş yerine ait motosikletin tamiri sırasında yangın çıktığını belirten Celal Barış “Motosiklet içerideydi, alev aldı. Tamirci yaparken alev aldı, kurtaramadık. Hasar çok büyük. Dükkan göçtü gitti” dedi.

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“PATLAMAYA BAŞLAYINCA HEPİMİZ ÇIKTIK”

Yangını fark ederek söndürme çalışmalarına yardım eden Davut Sevencan ise “Bizim bir motosiklet vardı, kaynak yapılacaktı. Arkadaşlar içeri aldı motosikleti. Kaynak yapıyordu. Motosikleti yan çevirmiş. Yere benzin damlayınca kaynak da parlattı onu. Benzin alev aldı, oradan motosiklete sıçradı. Biz de burada çalışıyorduk zaten. Geçtik, hemen yan tarafa 5-6 tane tüp boşalttık ama söndüremedik. İtfaiye aradık. Söndürmeye çalıştık. Biraz sönmeye başladı. Ondan sonra patlamaya başlayınca hepimiz çıktık içeriden. Tek çare beklemek oldu. Yaralı yok çok şükür” diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

