Şişli’de mahalle sakinlerinin isyanı; hırsızlık, yangın, korku…

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ’de, yıkılma tehlikesi nedeniyle 2 yıl önce boşaltılan binalarda yangın çıktı. Yangının, binaları mesken tutan evsizler tarafından çıkarıldığı iddia edilirken, mahalle sakinleri, apar topar boşaltılan 56 dairede bırakılan eşyaların da hırsızlar tarafından talan edildiğini söyledi. Güçlendirme yapılacağı söylenmesine rağmen 2 yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten vatandaşlar, hırsızlar ve evsizler yüzünden huzurlarının kalmadığını ifade etti.

Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi’nde bulunan, otoparkında kolonların patlaması nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve 2 yıl önce boşaltılan 8 katlı 3 bina, mahalle sakinlerinin kabusu oldu. Güçlendirme çalışmaları yapılacağının söylenmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmayan binalar, hırsız ve evsizlerin adresi oldu. Tehlike nedeniyle, binaların Sıracevizler Caddesi’ni gören tarafı yaya ve araç trafiğine kapatılırken, hırsız ve evsizlerin 56 dairelik binayı mesken tutması önlenemedi. Apar topar terk edildiği için daire sahipleri tarafından geride bırakılan eşyalar, daire kapı ve pencereleri, hırsızlar tarafından talan edildi. Hırsızlar yüzünden uzun süredir sorun yaşayan mahalle sakinleri, binalarda kalan evsizlerin çıkardığı yangınların da huzurlarını kaçırdığını söyledi.

Son zamanlarda sık sık yangın çıktığı ifade edilen binalardaki birkaç dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Evsizler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

“MAHALLELİ OLARAK ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Mahallede can ve mal güvenliklerinin kalmadığının altını çizen Gürkay Tulpar, “Açıkçası bu bina yaklaşık iki sene önce kapatıldı. İçerideki insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gelen bilgilere göre, kolon kesildiği söylenildi bize. Otoparkta daha fazla yer açılması için yapıldığı söylendi. 56 dairelik 3 bina bu. İki yıl önce bu zamanlarda boşaltıldı. İki senedir boş bir şekilde duruyor. Son iki aydır evsizler içeride lastik yakma olsun, kapı pencere söküp aşağıya atmak olsun, mahalleye rahatsızlık veriyorlar. Bununla ilgili polise, belediyeye defalarca şikayette bulunduk. Polis belediyeye yöneltti bizi. Belediye de ‘bizim yapacak bir şeyimiz yok polisi arayabilirsiniz’ dedi. Yaklaşık iki aydır bir çözüm yok. Mahalleli olarak bir çözüm istiyoruz. Huzursuzuz. Sürekli 5 ve 6’ncı kattan aşağıya kapı, pencere, yatak atılmasından rahatsızız. Uyku uyuyamıyoruz. Hatta hırsızlar çatılardan bizim dairelere de geçmeye başladılar. Artık demirle, kilit koymak zorunda kaldık, kapattık. Her gün aramamıza rağmen Şişli Belediyesi bununla ilgili bir çözüm sunmadı bize. Şimdi yangından sonra tuğla örüleceği söylendi. Bir olay mı olması gerekiyor kapatılması için. Mahalleli olarak çözüm bekliyoruz” dedi.

“BİNAYI BALIK KILÇIĞI GİBİ BIRAKTILAR”

Binaların karşında oturan Zehra Tamcı ise “Bu apartmanda benim kardeşim oturuyordu. Bir pazar veya cumartesi günüydü. Belediyeden zabıtalar geldi ve apartman sakinlerine 3 gün süre vererek boşaltmalarını istediler. Yıkılma tehlikesi varmış. Aslında öyle bir şey yok. 3 senedir duruyor. İnsanları apar topar çıkardılar. Kimisi yatalak; ambulansla, sedyeyle çıktı. Ev bulamadılar. Eşyalarını götüremediler. Hatta ev kiralayamayanlar, eşyalarını bırakıp gitti. Ondan sonra olanlar oldu. Bir ara güçlendirme yapılacaktı ama sonra bir takım şeyler çıktı. Buranın bir kat problemi var. Mevcut kat sayısını vermiyorlardı. 5 kat yapabilirsiniz diyorlardı. Onun için de onlar da güçlendirelim diye düşündüler. Şimdi galiba kanun değişiyormuş, yine 7 kat vereceklermiş. O yüzden bari yeniden yapalım dediler. Aynı paraya gelecek zaten. Onun için bu hale geldi. Bir haftadır bütün Kuştepe burada ve belediye gördüğü halde hiçbir şey yapmadı. Hırsızlıklar başladı. Balık kılçığı gibi bıraktılar. Yangın çıkardılar. Uyuşturucu kullananlar, evsizler hepsi buradalar. Mahallenin de can güvenliği kalmadı, parkın da. Ne olacağını bilmiyorum. Yetkililer burayı daha iyi bir korumaya alabilirler” diye konuştu.

Boşaltılan binalardan birinde görevli olduğunu belirten Ali Gökçel de şunları söyledi: Hırsızlara kaldı binamız. Apartmanda can güvenliği yok. Kimin gelip, kimin gittiği belirsiz. Polisi çağırıyoruz, ‘belediyeye gidin’ diyor. Belediye ‘bizim yapacağımız bir şey yok, polis çağırın’ diyor. Polis geliyor, kovalıyor. Sonra tekrar geliyorlar. Binada daire sahiplerinin çok eşyası vardı. Hepsini aldılar eşyaların bir şey kalmadı. Çelik kapısı, kaloriferi, hiçbir şey kalmadı. Petekleri de söktüler. Çelik kapıları bile götürdüler. Yazık değil mi? Buna belediye sahip çıkmazsa, kim sahip çıkacak. Şu an binanın ne olacağı ile ilgili belirli bir şey yok.