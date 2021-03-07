Şişli’de kendilerini polis olarak tanıtarak hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Ali AKSOYER – Adem VAROL / İSTANBUL, (DHA) Şişli’de kendilerini polis olarak tanıtarak hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 19 Şubat’ta Şişli Gülbahar Mahallesi Şahika Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan dört şüpheli, birlikte yaşayan Nijerya uyruklu N.C.C.(34) ve O.P.A.(32)’yı hedef aldı. İkilinin kapısına giden şüpheliler, yanlarında bulunan sahte polis rozetlerini ikiliye göstererek evde arama yapacaklarını söyledi. Evin içerisinden 5 bin 200 dolar, 300 Euro, 2 cep telefonu, 2 adet saat ve 1 adet laptop çalan şüpheliler, binadan hızlıca çıkarak uzaklaştı. Olaydan saatler sonrasında kişilerin sahte polis olduğunu anlayan iki arkadaş, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Vasfi G.(21), Yusuf B.(20), Emrullah Y.(20) ve Ömer B.(21), 27 Şubat’ta düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, şüphelilerin binaya giriş ve sonrasında binadan hızlı bir şekilde kaçmaları binanın güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildi.

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