Şişli’de kayan otomobile müdahale ederek faciayı önledi

- Reklam -

-O anlar kameraya yansıdı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ’de, yokuş aşağı aniden hareket eden otomobilin direksiyonunu son anda kıran kişi olası bir faciayı engelledi. Otomobil kaldırıma çıkıp aydınlatma direğini devirerek durdu. Otomobili durdurmak için çabalarken sürüklenen kişinin zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Nişantaşı’nda iş yerine gelen Esra Deniz, çalışır halde bıraktığı otomobili esnaf komşusu Mustafa Suçeşme’den park etmesini istedi. Mustafa Suçeşme kapısını açıp, bineceği sırada otomobil aniden yokuş aşağı hareket etti. Otomobili durdurmak için büyük çaba harcayan Mustafa Suçeşme, yayaların üstüne giderken direksiyonu son anda kırarak olası bir faciayı engelledi. Otomobil kaldırıma çıkıp aydınlatma direğini devirerek dururdu. Mustafa Suçeşme’nin otomobili durdurmak için çabalaması, insanların üzerine giden otomobilin direksiyonunu son anda kırması ve yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza da hafif yaralanan Mustafa Suçeşme hastaneye götürülürken otomobil çekici ile kaldırıldı. (DHA)

- Reklam -

(FOTOĞRAF)

