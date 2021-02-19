Şişli’de kadının telefonunu alan kapkaççıyı esnaf böyle kovaladı

Mamak’ta yaşayan ve okuyan gençler, hanımlar ve çocuklar için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği; farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden Aile Merkezleri’nde, yüz yüze eğitim için kayıtlar başladı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kontenjanla kayıtların başladığı kurslara ilgi büyük. Yüz yüze eğitimler seyreltilmiş sınıflarda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.