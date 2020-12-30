Şişli’de hemşireyi rehin alan saldırgan polis merkezine getirildi

Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) ŞİŞLİ’de hemşireyi bıçakla rehin alan saldırgan Ramazan K. gözaltına alındıktan sonra polis merkezine getirildi.

Şişli’de bulunan özel bir tıp merkezinde gelen bir kişi, tartıştığı hemşire Hayrünisa C.’yi bıçakla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çalışması sonucu Ramazan K. ikna oldu. Ramazan K. gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ramazan K. polis merkezine getirildi.

FOTOĞRAF