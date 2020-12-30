Şişli’de hemşire bıçakla rehin alındı” iddiası (1)

Zeki GÜNAL – Cemil ÖZDEMİR – İstanbul DHA Şişli’de özel bir tıp merkezinde bıçaklı bir saldırgan hemşireyi rehin aldığı öne sürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Saldırgan ikna edilirken yaralanan hemşire ambulansa hastaneye kaldırıldı.

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