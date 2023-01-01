Şişli’de geneleksel yeni yıl kutlaması

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Ozan URAL/ İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ’de Kurtuluş sakinleri evlerinin camlarından sokağa bardak, şişe ve tabak atarak yeni yılı karşıladı.

Kurtuluş’ta her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlar, yeni yılı evlerinin balkonlarında ve camlarında karşıladı. Kurtuluş sakinleri, yeni yıla girerken sokağa şişe ve bardak attı. Bu sırada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bazı vatandaşlar ise bereket getirdiğine inandıkları için saat 00.00 olduğunda sokağa nar atarak yeni yıla girdi.(DHA)

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