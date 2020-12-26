Şişli’de, fren yerine gaza basan sürücü otomobille iş yerine böyle daldı

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA) Şişli’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak durdu. Bir süre sonra kaldırımdan yola çıkmak için hamle yapan sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, bu sefer karşı kaldırımı aşarak iş yerine girdi. Otomobili son anda fark ederek kaçan iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Feriköy Baruthane Caddesi’nde geçen perşembe saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, kiralık olduğu öğrenilen 34 RH 9520 plakalı otomobille, ara sokaktan caddeye yöneldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı. Arabayı kaldırımdan çıkaran sürücü fren yerine gaza bastı. Birden hızlanan otomobil yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Panikleyen sürücü tekrar caddeye yönelmek isterken, bu kez de yolun karşısındaki kaldırıma çarptı. Park halindeki bir motosiklete vuran otomobil daha sonra kaldırımdaki ağacı altına alarak, bir iş yerinin camekanından içeri girdi. Bu sırada içeride camekan kenarında oturan iş yeri sahibi Ahmet Öztürk, otomobili son anda fark ederek kaçtı. Kendini yere atarak olası bir ölümden kurtulan Öztürk, hafif şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası panikleyen sürücü, yardıma koşan cadde sakinlerince otomobilden çıkarıldıktan sonra sakinleştirilebildi. Gözaltına alınan sürücü, ifade vermek için polis merkezine götürüldü. Yaralı Ahmet Öztürk ise ambulansla kaldırıldığı hastanede, ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

“BARİYERLERE ÇARPINCA TELAŞ YAPTI”

Kazayı görerek yardıma koşan cadde sakinlerinden Nazar Aydemir “Sokaktan döndü kızcağız. Sağ taraftaki bariyere çarpınca, telaş etti. Oradan yola çıkmak isterken direkt geldi; ağacı, motoru alıp cama yapıştırdı. Dükkan sahibinin kulağından hafif bir kan geliyordu. Biraz da ayağı aksıyordu. Ambulansla hastaneye götürüldü. Arka kapıdan kızcağızı aldık dışarı, komşulara bıraktık heyecanı gitsin diye” diye konuştu.

“BÜYÜK ŞOK YAŞADIM”

Kaza sırasında işyerinde bulunan Ahmet Öztürk “Akşam sıralarında ben iş yerimde oturuyordum. Tezgahın arkasından cadde gözüküyor. Bir aracın üzerime doğru geldiğini gördüm. Sürücü önce sağ kaldırıma çıktı. Orada direksiyon hakimiyetini kaybedip sola üstüme doğru geldi. Kaldırımda motosiklet ve ağaç vardı. Onlar aracın süratini yavaşlattı ama yine de dükkanın içine girdi. Ben büyük şok yaşadım. Bir süre kendime gelemedim. Çok büyük zararım var. Bu sıkıntılı günlerde ne yapacağımı bilmiyorum. Kadın sürücüydü. Şok yaşadığı için bir şey söylemedi” dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ara sokaktan çıkan kadın sürücünün kaldırıma çıkması daha sonra otomobili toparlamak isterken ağacı devirerek iş yerine girdiği görülüyor. Büyük panik yaşayan sürücü bir süre aracından çıkamıyor. İş yeri sahibi ise üstüne doğru gelen aracı görünce kendini yana atarak kurtuluyor.

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