Şişli’de evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler başka bir eve girerken yakalandı

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)ŞİŞLİ’de bir eve girerek para ve ziynet eşyalarını çalan iki kadın, Zeytinburnu’nda lüks sitedeki daireye girerken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Pınar U.’nun daha önceden 108 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Hacı Emin Efendi sokak üzerinde 13 Ekim Pazar günü meydana gelen olayda, emekli R.B.’nin evine giren hırsızlar içerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Pınar U. (35) ile Fatma F. (19) olduğunu tespit etti.

Şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, Zeytinburnu Sahildeki lüks bir siteye giren hırsızları fark edenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık için siteye girenlerin yine Pınar U.(35) ile Fatma F.(19) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

108 SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerden Pınar U.’nun daha önceden 108 suç kaydı olduğu tespit edildi. Birlikte yakalandığı suç ortağı Fatma F.’nin ise daha önceden 11 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. (DHA)

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(FOTOĞRAF)