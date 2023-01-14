Şişli’de eczacı çalışanının hırsızlığını güvenlik kamerası çözdü

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Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ’de eczacı M.O.Ş., kasasından aralıklarla para eksildiğini görünce güvenlik kameralarını inceledi. M.O.Ş, yanında çalışan A.O.K.’nin müşterilerden aldığı parayı kasanın altına koyduğunu, para üstünü ise kasadan verdiğini tespit etti. 3 ayda yaklaşık 150 bin lira para çalan A.O.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Şişli ilçesi Feriköy Mahallesinde meydana geldi. Eczacı M.O.Ş., kasasından aralıklarla para eksildiğini fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen M.O.Ş., işyeri çalışanlarından A.O.K.’nin farklı tarihlerde kasadan para aldığını fark etti. M.O.Ş., bunun üzerine polise haber verdi. İşyerine gelip inceleme yapan polis, şüphelinin yaklaşık 3 aydır kasadan para aldığını tespit etti. 3 aylık süreçte 150 bin lira para çaldığı belirtilen A.O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. A.O.K., ‘Güveni Kötüye Kullanma’ suçundan adliyeye sevk edildi. A.O.K., adliyede serbest bırakıldı. Öte yandan A.O.K.’nin kasadan para aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.O.K.’nin müşterilerden aldığı parayı kasaya değil kasanın altına koyduğu, para üstünü ise kasadan verdiği görülüyor.