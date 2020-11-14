Şişli’de daire alev alev yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

Mustafa BAKIRHAN /İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ’de 6 katlı bir binanın 5’inci katındaki dairenin mutfağı alev alev yandı. Araçların gelişigüzel park edilmesi nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlanırken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil sokakta bulunan 6 katlı binanın 5’inci katındaki dairede saat 02.30 sıralarında çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, gelişi güzel park edilen araçlar nedeniyle olay yerine girmekte zorlandı. Sokağın dik olması nedeniyle merdivenli itfaiye aracı da sokağa giremedi. Vatandaşlar, itfaiye araçlarının olay yerine girebilmesi için gelişi güzel park edilen araçları bulundukları yerden çekti. Yanan dairenin karşısındaki binaya çıkan itfaiye görevlileri ise buradan yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucu, evde ve mutfakta hasar meydana geldi.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLEDİ

Dairede yaşayan İsmail Ö. ise yangın sırasında dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından daireden çıkarılan İsmail Ö. sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İsmail Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)