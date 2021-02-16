Şişli’de buzlu yollarda zor anlar yaşadılar

Hasan YILDIRIM – Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’da kar yağışı etkisini devam ettirirken, gece buzlanma ve don yaşandı. Sabah işe gitmek isteyenler ara sokaklarda kaldı. Buzlu sokaklarda birçok kişi merdiven korkulukları ve duvarlara tutunarak yürüdü. Üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece yollarda buzlanma oldu. Özellikle ara sokaklarda buzlanan yollar nedeniyle vatandaşlar yolda kaldı. Araçlar yoldan çıkamazken birçok kişi de yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar da kaldırımları tuzladı. Şişli ara sokaklarda buzlanan yollarda kalan otomobiller yokuşları çıkamadı. Patinaj yapan otomobiller itilerek kenara çekildi.

YAYALAR AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yokuş aşağıya inenler buzlu yollarda ayakta durmakta güçlük çekti. Üst geçitlerden geçmek isteyenler ise tırabzanları tutarak ilerledi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi zorlukla yürüdü. Birçok kişi de duvar kenarlarını tutarak gitmeye çalıştı. Bazıları da düşmekten kurtulamadı. Tuzlama aracının yolları tuzlamasıyla buzlar çözüldü. Yokuştan inemeyenler tuzlama aracının arkasından yürüdü.

(Fotoğraf)