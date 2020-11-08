Şişli’de bir iş yerinden 2 bin şişe içki çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

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İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ’de bir iş yerinden 2 bin şişe ithal içki çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim’de Halil Rıfat Paşa
Mahallesi’ndeki bir iş merkezinden 2 bin şişe ithal şarap, 4 dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesi çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Polis, 7 Kasım’da şüpheli B.Ö’yü yakaladı. Zanlının Meşrutiyet Mahallesi’ndeki bir iş merkezinde sakladığı tespit edilen çalıntı 1500 şişe şarap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

 

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