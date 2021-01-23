Şişli’de AVM’de intihar girişiminde bulunan genç böyle kurtarıldı

Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ’de AVM’de intihar girişiminde bulunan kişiyi, bir vatandaş müdahale ederek son anda kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Şişli’de bir alışveriş merkezinde kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen genç, AVM’nin 6. katındaki korkuluklara çıktı. Bu kişiyi gören güvenlik görevlileri onu indirmek için olay yerine koştu. Vatandaşlar da gencin çevresinden uzaklaştırıldı, genç korkuluklardan inmesi ikna edilmeye çalışıldı. AVM’de bir iş yerinde çalışan Buğra Redkan, uzun süre korkuluklarda bekleyen gencin, bir anlık dalgınlığından yararlanarak onu kucakladı ve geri çekti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, korkuluklara çıkan genç, bir ara arkasında bulunan güvenlik görevlilerine bakıyor. Bazı kişilerin ona “yapma” diye seslendiği duyuluyor. Genç önüne dönerek telefonla konuşmaya devam ederken AVM’de bir iş yerinde çalışan Buğra Redkan, onu bir anlık dalgınlığından yararlanarak, kucaklıyor ve korkuluklardan alıyor. Daha sonra güvenlik görevlileri de genci tutarak, olay yerinden uzaklaştırıyor.

Olayla ilgili konuşan Buğra Redkan, “Mesaim dolunca dışarıya çıktım. Bir kişinin camın üzerinde oturduğunu gördüm. İntihar girişiminde bulunuyordu. Birçok güvenlik görevlisi vardı ama kimse müdahale etmiyordu. Motosiklet kullanıcısı olduğum için soğukkanlılığımı koruyabiliyorum. Yavaş yavaş gencin arkasından yanaştım. Doğru anı kollayıp onu kucakladım. Bu tarafa aldım. Ben bir can kurtardığım için çok mutluyum.” dedi.

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