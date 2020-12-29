Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)- ŞİŞLİ’de 2 patenli çocuğun motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk ile Küçükçekmece’de 4 çocuğun otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda 2 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 patenli çocuk seyir halindeki bir motosiklete tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor. D-100 Karayolu’nun Küçükçekmece mevki Edirne istikametinde ise küçük yaştaki çocukların tehlike dolu yolculukları yine bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülere, 4 çocuğun bir yolcu otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapmaya çalıştığı anlar yansıdı. Bir vatandaşın, kendilerini uyarması üzerine çocuklar otobüste tutundukları yerden inerek gözden kayboldu.
Ana Sayfa Güncel Haberler Şişli ve Küçükçekmece’de çocukların tehlikeli yolculukları kamerada
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