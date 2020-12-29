Şişli ve Küçükçekmece’de çocukların tehlikeli yolculukları kamerada

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)- ŞİŞLİ’de 2 patenli çocuğun motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk ile Küçükçekmece’de 4 çocuğun otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda 2 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 patenli çocuk seyir halindeki bir motosiklete tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor. D-100 Karayolu’nun Küçükçekmece mevki Edirne istikametinde ise küçük yaştaki çocukların tehlike dolu yolculukları yine bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülere, 4 çocuğun bir yolcu otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapmaya çalıştığı anlar yansıdı. Bir vatandaşın, kendilerini uyarması üzerine çocuklar otobüste tutundukları yerden inerek gözden kayboldu.