Sisli havalarda koronavirüs bulaş riski artıyor

Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sisli havalarda koronavirüsün havada asılı kalma süresinin uzadığını ve rüzgarla birlikte virüsün taşınma mesafesinin de arttığını belirterek, bu tür durumlarda ya dışarı çıkılmamasını ya da sosyal mesafenin artırılıp mutlaka maske takılması gerektiğini söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle Türkiye’de tekrar artış göstermeye başlayan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Koronavirüse karşı uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra, salgının yayılmasını önlemek amacıyla özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edilmesi, pazar yeri, market gibi yerlerde denetimlerin artırılması ve çoğu iş yerinde hizmetlerin saat 22.00’de sonlandırılması gibi tedbirler açıklandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin de mevsim değişikliğiyle beraber soğuyan havayla birlikte rüzgarlı ve sisli havalarla daha sık karşılaşacağını ve bu durumun koronavirüsün bulaş riskini artırabileceğini söyledi.

‘HAVADA ASILI KALMA SÜRESİ UZUYOR, RÜZGARLA DAHA UZAĞA TAŞINIYOR’

Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün hava yoluyla bulaştığını anımsatarak, “Havaların nemli olması, sisli olması, virüsün havada asılı kalma süresini uzatıyor. Bununla birlikte bir de hafif rüzgar varsa virüsün daha uzak mesafelere ulaşıp, virüsü bulaştırma ihtimali de artacaktır. O yüzden vatandaşlarımızın sisli ya da nemli ve rüzgarlı havalarda mesafeyi biraz daha artırıp, maske ve hijyen kurallarına daha sıkı uymalarını öneriyoruz. Çünkü bu tür havalarda bulaş riski daha fazla olabilir. Hatta virüsün taşınma mesafesi daha uzak olduğu için hem mesafeyi artırarak hem de maskemizi daha çok kullanarak, bu hastalığın bulaşmasını engellemeye çalışacağız” dedi.

‘YAĞMUR VE KAR RİSKİ AZALTIYOR’

Koronavirüsün havada asılı kalma süresini hesaplamanın zor olduğunu ama bunun dakikaları bulabildiğini ifade eden Prof. Dr. Tekin, şunları kaydetti:

“Kuru havalarda bu süre saniyelere kadar gerilerken nemli havalarda ya da sisli havalarda dakikaları bulabiliyor. O yüzden bu süre içinde nemli ya da sisli havalarda virüsün havada asılı kalmasıyla birlikte bir de rüzgar varsa virüsün daha uzak mesafelere taşınıp, bulaştırma riski de artabiliyor. Yağmurun avantajı var. Yağmur ya da kar gibi durumlarda havada asılı olan virüsler yere ulaşıyor ve bulaşma riskini de azaltıyor. Bu durumlar bizim açımızdan avantajlı.”

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