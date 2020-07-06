Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmasında ve sanayileşmesinde mutlak bir gereklilik olarak gördüğü, kendisinin bizzat sermaye koyarak kurduğu Türkiye İş Bankası tarafından 1935 yılında kurulan Şişecam firması bugün dünyanın en büyük cam üreticilerinden biridir.

Şirketin hisselerinin yüzde 25’i halka açık ve yüzde 75’de İş Bankası ve iştiraklerine aittir.

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana işkollarında üretimini yurt içinde 16, yurt dışında 27 olmak üzere toplam 43 üretim tesisinde 22 bin çalışanıyla sürdüren Şişecam Topluluğu’nun satışlarının % 60’ını uluslararası satışlar oluşturmaktadır.

Şişecam küresel ölçekte cam ev eşyası’nda 3’üncü, düzcam’da 5’inci, kromik asit üretiminde 4’üncü, cam ambalaj’da 5’inci, sentetik soda üretiminde 7’inci ve bazik krom sülfat üretiminde lider, konumda bulunan bir şirkettir.

Şirketin 14 ülkede üretim tesisi, 4,9 milyon ton cam ve 2,4 milyon ton soda üretimi bulunmaktadır.

Şişecam’ın ARGE çalışmaları bugüne kadar cam endüstrisinde bir çok yeniliğe imza atmıştır, tüm dünyanın Covid-19 pandemisi ile boğuştuğu, hijyen endişelerinin zirveye çıktığı böyle bir dönemde Şişecam mühendisleri V-BLOCK adı verilen yeni bir cam teknolojisi geliştirdiler.

Şirket dünyada teknolojik bir ilke imza attı ve cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisini geliştirerek, salgına karşı sürdürülen mücadeleye katkı sağlayacak “Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi”ni tanıttı.

Kişiden kişiye temas ile geçebilecek virüs ve bakterilerin cam ev eşyası üzerinde yaşaması, yayılması ve üremesini engellemeyi hedefleyen “Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi” kapsamında formül ve uygulama yöntemine ilişkin laboratuvar testlerinin tamamlandığı ve küresel ölçekte patent süreçlerinin başlatıldığı şirket yetkilileri tarafından açıklandı.

Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde tamamen yerli ve mili imkanlar ile geliştirilen V-Block Teknolojisi, özel formülü ve uygulama tekniği sayesinde, 7/24 hijyen sağlıyor. Üretim esnasında yüksek sıcaklıkta uygulanan buhar biriktirme yöntemi ile ürünlerin üzerine uygulanan formül çok ince bir kaplama yüzeyi oluşturuyor, sürekli aktif kalarak ev kullanımının yanı sıra, oteller, restoranlar, kafeler, hastaneler, yemekhaneler gibi bulaş riski fazla olan yerler için de ideal bir hijyen ortamı sağlıyor.

Gıda ve insan temas testleri başarıyla sonuçlanan Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri tamamen etkisiz hale getirirken hiç bir şekilde insana yada gıdalara geçmiyor, olumsuz bir etkide bulunmuyor.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’nin öncelikle Şişecam’ın cam ev eşyası markası Paşabahçe ürünlerine uygulanmasıyla normalleşme sürecinde HORECA sektörünün hijyen açısından destekleneceğini dile getirerek, “Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile geliştirilen cam ev eşyası ürünlerinin ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte tüketicilerin özellikle otel, kafe ve restoran gibi dış mekanlardaki sağlık endişelerinin azalacağına ve bu önemli buluşun turizm sektörüne katkı sağlayacağına, ihracat gelirlerimizi de artıracağına inancımız tamdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir ülkenin zenginleşmesi ve güçlenmesine bir halkın refahının artmasına giden yol daima üretimden geçer. Özellikle teknoloji ve tasarım rantı yaratabilecek, küresel talep görecek, yüksek katma değer elde edilebilecek ürünler zenginleşmenin olmazsa olmazıdır.

Bir Türk şirketinin böyle bir başarıya imza atmış olması açıkçası bu sıkıntılı günlerde aldığımız en iyi haberdir.

Bir düşünün bugünkü salgın günlerinde bardağınızın, tabağınızın virüs yada mikrop tutmadığını, sağlığınızı tehdit etmediğini bilmek ne kadar kıymetli olacak? Sadece bardak tabak, kap kacak hijyeni mi?

Elbette hayır, aynı kaplama teknolojisini; cep telefonlarının, bilgisayarların ekranlarında yada sık temas edilen dokunmatik ekranlarda kullanmak ne kadar sağlıklı ve innovatif bir iş olacaktır.

Buzdolapları gibi yiyecek içeceğin saklandığı ortamlarda aynı teknolojinin kulanılması, hijyen standartlarını ne kadar yükseltecek.

Bu salgın geçtikten sonra arkasından başka salgınların geleceğini de artık biliyoruz, bu kaplama teknolojisini hayatın bir çok alanında kullanıp sık sık dokunulan yüzeylerin mikrop tutmamasını sağlamak ne kadar önemli, kim böyle bir üründen parayı esirger ki?

Bir süredir iktidar mensupları tarafından İş Bankası hisseleri etrafında koparılan fırtınayı biliyoruz. Ekonomimize bu kadar katkı yapan küresel ölçekte marka değeri olan böyle bir topluluğu siyasi hesaplar uğruna tartışma konusu yapmak hiçde mantıklı değildir.

Piyasalarda bir süredir Alman’ların Şişecam’ın peşinde olduğu dedikodusu dolaşıyordu aman diyeyim kimsenin aklından bu şirketi haraç mezat yabancılara satmak geçmesin.