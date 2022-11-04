Sis ve buzla kaplanan Sahara Geçidinde TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN- Artvin karayolu Sahara Geçidinde etkili olan sis ve buzlanma, TIR ile otomobilin çarpışmasına neden oldu. 2 kişinin hafif yaralandığı kaza sonrası kayan TIR, yolu kapattı.

Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki 2640 metre rakımlı Sahara Geçidinde buzlanma ve sis etkili oldu. Trafikte zaman zaman aksamaların yaşandığı geçitte, buzlanma sebebiyle sürücüleri henüz belirlenemeyen TIR ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Sürücülerin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Kazada kayan TIR, karayolunu ulaşıma kapattı. TIR, görevlilerin uğraşları sonucu yoldan çekildi. Yeniden ulaşıma açılan yolda trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

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