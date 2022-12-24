‘Sis’ nedeniyle minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 10 yaralı

- Reklam -

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 50 AAD 633 plakalı minibüs ile 06 HB 4846 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çarpıştı. Kazada her araç içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Öte yandan, kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -