Sis Boğaz’da kartpostallık görüntüler oluşturdu 

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Nedim BAYHAN – Emre Can URAN / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da oluşan yoğun sis tabaksı bugün de etkisini gösterdi. Gün doğumu sırasında Boğazda oluşan sis kartpostallardaki gibi görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul’da dün etkili olan sis bugün de devam etti. Sis İstanbul Boğazı’nda gün doğumu sırasında etkisini arttırınca ortaya kartpostallardaki gibi manzaralar çıktı. Vapurlar sis tabakasının içerisinde kayboldu. Sahilde koşuya çıkanlar ise eşsiz manzaranın keyfini çıkararak cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirdi. Olta balıkçıları ise sis ve soğuk havaya rağmen balık tutmaya devam etti.

“GÜNEŞ IŞIĞI VE SİS ÇOK HOŞ BİR MANZARA YARATTI”

Sisli havada koşuya çıkan Feyza Narin, “Hava bugün çok güzel. Güneş ışığı ve sis çok hoş bir manzara yarattı. Açıkçası bize umut verdi” dedi.

Koşuya çıkan Berna Öztürk ise “Manzara çok güzel. Ancak hissettirdikleri sadece güzellikle kalmıyor. Küresel ısınma beni daha çok endişelendiriyor. Koşarken güzel oluyor ama arkasında çok fazla düşünce oluyor” diye konuştu.



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