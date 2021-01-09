Sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de, doğu illerinden gelen bir otobüste yapılan aramada, iki yolcunun sırt çantasında 5 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, E90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli araç ve şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Bu sırada rutin olarak durdurulan bir otobüste, narkotik köpeğinin katılımıyla arama yapan ekipler, 2 kişinin sırt çantasında 10 parça halinde toplamda 5 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.A. ve M.D. emniyetteki sorgularının arından adliyeye sevk edildi. H.A. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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