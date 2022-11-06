Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı

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Yılmaz OKUR- Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) – SARIYER’deki villanın bahçesinde polis ekipleri kazı yaptı. Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic’in, cinayet şüphesiyle bu villada gözaltına alındığı belirtildi.

Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol’ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic’in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik’i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer’de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi. Bojanic’in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Zeljko Bojanic’in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi

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