Şırnak’taki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA) – ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 Kasım’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, 2’si suça sürüklenen çocuk ile 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 Kasım’da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 56 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 940 lira ve eroin paketlemede kullanılan folyo malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan, 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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