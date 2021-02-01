Şırnak’taki terör operasyonunda 1 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY’ye yönelik 25-31 Ocak arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 10’u PKK, 12’si FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14’ü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

