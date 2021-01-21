Şırnak’ta yolda buzlanma nedeniyle mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı

‘BİRİLERİ BUGÜNE KADAR KANDAN VE GÖZYAŞINDAN BESLENDİ’ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem...