Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde kara yolunda buzlanma nedeniyle araçlarında mahsur kalan yaklaşık 100 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Şırnak-Hakkari kara yolundaki Şenoba beldesi mevkisinde sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle yaklaşık 100 kişinin bulunduğu 40 araç yolda kaldı. Kara yolunda mahsur kalanlar durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbarın üzerine bölgeye sevk edilen Şenoba beldesi belediye ekipleri, yolda yaptıkları temizleme çalışmalarıyla kara yolunu ulaşıma açmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.
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Şırnak’ta yolda buzlanma nedeniyle mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde kara yolunda buzlanma nedeniyle araçlarında mahsur kalan yaklaşık 100 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.