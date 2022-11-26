Şırnak’ta yıldırım düşmesiyle şehit olan güvenlik korucusu için tören

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta, Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Agit Oran (26) için askeri tören düzenlendi.

Cudi Dağı Atatürk Burnu bölgesinde devam eden operasyon sırasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Agit Oran için Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Vali Osman Bilgin, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, şehidin ailesi ile askerler katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi. Törene katılan şehidin ailesi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Oran’ın cenazesi, defnedilmek üzere Uludere ilçesine gönderildi. (DHA)

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