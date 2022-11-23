Şırnak’ta uyuşturucu satıcılarına operasyonda 8 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 8’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 303 gram esrar, 49 gram eroin, 1 sentetik hap, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklandı, 22’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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