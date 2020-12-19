Şırnak’ta şehit ailelerin eylemine taşlı saldırıda bulunan kadın tutuklandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, her perşembe HDP il binası önünde terör örgütü PKK’ya yönelik tepki amacıyla yaptığı eylemde, ailelere taşlı saldırıda bulunduğu tespit edildikten sonra gözaltına alınan Zilan Kaya (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak’ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, perşembe günü HDP il binası önünde düzenledikleri protesto eyleminde yaşanan gerginlikte bir gazetecinin koluna isabet edilen taşlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerince yapılan incelemede, taş attığı tespit edilen Batman’da yaşayan Zilan Kaya olduğu tespit edildi. Dün Batman’da gözaltına alınan Kaya, ifadesi alınmak üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Kaya, sevk edildiği adliyedeki mahkemede kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

