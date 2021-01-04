Şırnak’ta PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak’ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait, 5 Adet RPG-7 antitank mühimmatı, 1 ısı güdümlü roket mühimmatı, 1 adet 60’lık havan namlusu, 6 adet 60’lık havan mühimmatı, 6 adet savunma el bombası, 1500 adet 7.62 Ak-47 mühimmatı, 1300 adet uçaksavar mühimmatı, 1400 adet PKM Bixi mühimmatı, 2 adet Ak-47 şarjörü, 40 adet doçka mühimmatı, 1 adet dürbün, 1 adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor” denildi.

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