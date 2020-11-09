Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ta, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/ KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde operasyon düzenledi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsat süresi dolmuş av tüfeği, örgütsel doküman olduğu değerlendirilen bilgi notları, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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