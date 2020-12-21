Şırnak’ta, öğrencilere 2 bin 600 tablet

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nca uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrenciler için tedarik edilen tablet bilgisayarlardan 2 bin 600’ü Şırnak’ta dağıtılmaya başlandı. Vali Ali Hamza Pehlivan, ailelerin gelir durumuna, çocuk sayısına ve çocukların başarı durumuna göre tabletlerin dağıtıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şırnak’ta dağıtılmak üzere gönderilen 2 bin 600 tablet için İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Bahar Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Törende konuşan Vali Pehlivan, şimdilik 2 bin 600 tabletin ellerine ulaştığını belirterek, “Biz de kent olarak yaklaşık 1000 tableti hayırsever vatandaşlardan ve kurumlarımızdan tedarik etmiş durumdayız. O tabletlerimiz de alınıyor. Onları da teslim edeceğiz. Tabi gönül arzu eder ki bu sayı artsın. Her il için belli bir kontenjan belirlenmiş durumda. Biz de yerelde bu süreci birebir takip ediyoruz. Bu dönem anlaşılıyor ki uzaktan eğitimle devam etmek zorunda kalacağız. İnşallah umut edelim ve gayret gösterelim, kurallara uymak suretiyle ikinci dönem çocuklarımız okullarına kavuşsunlar” dedi.

‘GELİR DURUMUNA GÖRE TABLETLERİ ULAŞTIRACAĞIZ’

Vali Pehlivan, ailelerin gelir durumu, çocuk sayısı, çocukların başarı durumu gibi kriterlere göre tabletleri ulaştıracaklarını dile getirerek, “İnşallah faydalı olur. Köylerimizde internet altyapısının daha da iyileştirilmesi konusunda gayretlerimiz var. Tabi ki yüz yüze eğitimin yerini tutmaz ama öğrencilerimizin evlerinde de olsa bu eğitimi alması çok önemli. O süreçten kopmamaları adına çok önemli. Hem bulundukları sınıfın konularını hem de öğretmenleri ile olan iletişimleri canlı tutma adına önemsediğimiz bir süreç” diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra ilçe milli eğitim müdürlerine, öğrencilere dağıtılmak üzere 2 bin 600 tablet teslim edildi. Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre, Şırnak kent merkezine 297, Beytüşşebap ilçesine 23, Cizre’ye 865, Güçlükonak’a 105, İdil’e 532, Silopi’ye 688, Uludere’ye de 90 tablet dağıtılacak.

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