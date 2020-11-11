Şırnak’ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, dünyada yılda 17 milyon kişinin inme geçirdiğini ve bu kişilerin 6 milyona yakınının 1 yıl içerisinde hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Özlece, “Sigara, alkol ve obezite inme için risk faktörüdür” dedi.