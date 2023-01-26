Şırnak’ta minibüs balkona çıktı: 2 yaralı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-ŞIRNAK’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki, kuaför dükkanının balkonuna çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Şaranlar Sitesi Caddesi’nde meydana geldi. Nezir B. yönetimindeki 65 RC 917 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki binanın ikinci katında faaliyet gösteren kuaför dükkanının balkonuna çıktı. Kazada Nergis B. ve Aysel K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, minibüs çekici yardımı ile balkondan çıkarıldı. (DHA)

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