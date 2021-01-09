Şırnak’ta kömür ocağında göçük; 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Şırnak’ta kömür ocağında göçük; 1 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor/ Ek...
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Köpek sahibi kadın, kadın veterinere saldırdı
Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)-İZMİR'de köpeğini kontrole getiren kadın, kadın veterinere tekme atarak, saldırdı. Saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, adı açıklanmayan veteriner hekim şikayetçi oldu. Olay, dün...
Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü, ‘hatırlamıyorum’ dedi
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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücüye toplam 3 bin 750 TL para cezası kesildi. Akşam saatlerinde Talas ilçesi Komando...
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