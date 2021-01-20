Şırnak’ta ‘kaçakçılık’ operasyonu; silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın İdil ilçesinde, jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik İdil ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, kalaşnikof tüfeği, 5 tabanca, bu silahlara ait 54 şarjör ve 144 mermi ele geçirildi. Ekipler tarafından mühimmat ve silahlara el koyulurken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

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