Şırnak’ta kaçakçılık operasyonları: 39 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 2 okuldan bilgisayar ve güvenlik kamerası çalan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Beykent Mahallesi'ndeki Çamlıca ve Şehit Hasan...