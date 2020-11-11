Şırnak’ta ‘Geleceğe Nefes’ için 68 bin fidan dikildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında Şırnak’ta 68 bin fidan, toprakla buluşturuldu.

‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasında Şırnak’ta 68 bin fidanın toprakla buluşturulması amacıyla tören düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü bahçesindeki fidan dikimi etkinliği, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Belediye Başkanvekili Kamil Kurt, Jandarma Bölge Komutanı Yardımcısı Albay Hakan Keskin, Rektör Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Efendioğlu, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde Şırnak’ta 68 bin fidanın dikiminin yapılacağını belirterek, “68 bin fidanımızı bugün toprakla buluşturuyoruz. İnşallah ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Tüm Türkiye gibi biz de kendi ilimizi, kendi topraklarımızı yeşertiyoruz. Burada çocuklarımız ve gençlerimiz var. Birer fidan temsili olarak onlarla beraber inşallah yetişecek, büyüyecek. İlimiz daha da yeşillenecek. Yeşil bir il olarak anılacağız bizler de” dedi.

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