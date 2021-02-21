Şırnak’ta çocuklar ve polislerin kar topu savaşı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta kısıtlama gününde çocuklar ve polislerin kartopu savaşında çekilen görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Şırnak’ın dondurucu soğuğunda yürekleri ısıtacak görüntüler oluştu. Kent merkezindeki Yeni Mahalle’de koranavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar ve trafik polisi ekipleri kartopu oynamaları renkli görüntüler oluşturdu. Sayı üstünlüğüne sahip çocukların atışları karşısında polisler, daha fazla direnemedi ve pes edip, polis aracında ‘İyi eğlenceler çocuklar’ diyerek yaptıkları anonsun ardından bölgeden ayrıldı. Polisler daha sonra görevlerine kaldığı yerden devam etti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ O ANLARI PAYLAŞTI

Şırnaklı çocuklar ve trafik polislerinin kartopu savaşı başta Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere çok sayıda kullanıcı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaşımda, “Çocuklara karşı tabii ki kaybettik” ifadeleri ile eğlenceli kartopu savaşından görüntülere yer verildi.

FOTOĞRAFLI